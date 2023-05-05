В польской Глубчице снесли памятник благодарности Красной армии за освобождение земель от нацистов

Установленный в 1945 году памятник благодарности Красной армии за освобождение территории польской Глубчицы от нацистов снесли. Видео публикует «Звезда» в своем Telegram-канале.
Уничтоженный польскими властями памятник увековечивал память 676 солдат 1-го Украинского фронта, которые погибли, освобождая Глубчицу. Бои за территорию проходили в марте 1945 года.
«Честь и слава солдатам Советской армии, павшим за освобождение Глубчицкой Земли», — гласит надпись на табличке в нижней части постамента.
Ранее стало известно, что жители украинского села Лисичево в Закарпатской области Украины отказались демонтировать памятник советскому солдату-освободителю. По их словам, снос монументов освободителям обесценивает их роль в борьбе против фашизма и саму жизнь солдат.