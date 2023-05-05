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Пенсионерка сварилась в кипятке во время принятия ванны на проспекте Косыгина в Петербурге

Происшествия
Пенсионерка сварилась в кипятке во время принятия ванны на проспекте Косыгина в Петербурге

Пожилая петербурженка сварилась в кипятке во время принятия ванны в своей квартире. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Трагедия произошла на проспекте Косыгина, в Красногвардейском районе. Женщина в возрасте 68 лет погибла, принимая ванну в собственной квартире.

Тело пенсионерки обнаружили в ванной с многочисленными термическими ожогами. По заключению судебно-медицинского эксперта, женщина сварилась в кипятке.

Ранее сообщалось о другой подобной трагедии в Петербурге. В феврале этого года жительница блокадного Ленинграда погибла в собственной ванне, обварившись кипятком из-за прорыва смесителя.
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