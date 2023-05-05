В духе идей Просвещения: как Екатерина Великая завела женское образование в России

5 мая 1764 года, в Петербурге был основан Смольный институт благородных девиц.
XVIII столетие недаром получило название «Эпохой Просвещения». Законодательницей мод выступала Франция, где существовал Сен-Сирский институт под Парижем — первое светское женское учебное заведение, послужившее образцом для многих стран Европы.
Екатерина Великая находилась в переписке со многими французскими философами, просветителями, что отразил в своей «Истории государства российского» русский поэт XIX века Алексей Толстой:
«Мадам, при вас на диво
Порядок расцветет
Писали ей учтиво Вольтер и Дидерот...»
Императрица была поклонницей и идей Мишеля де Монтеня, Джона Локка и Франсуа Фенелона — философов, просветителей, педагогов.
Новое учебное заведение, хотя и было светским, разместилось в Смольном монастыре. Название уходит корнями ко временам основания Петербурга — тогда там располагался Смоляной двор, где хранили смолу и варили деготь для нужд Адмиралтейской верфи.
Смольный институт благородных девиц стал первым в нашей стране привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением. Здесь обучалось около 200 юных воспитанниц от 6 до 18 лет. Образованием было самым разносторонним, а лучшие выпускницы определялись в придворную службу — становились фрейлинами.
В программе: Закон Божий, французский язык, арифметика, география, словесность и многие другие предметы. А еще девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на четыре возраста по три года каждый. Каждому из них соответствовала своя форма одежды.
В 1765 году при Смольном институте было открыто учебно-воспитательное заведение для девиц прочих сословий (кроме крепостных), где они получали начальное образование и обучались ведению домашнего хозяйства. И в этом также проявился, просветительский демократизм, свойственный Екатерине II.
С 1809 года институт располагался в новом здании, построенном по проекту архитектора Джакомо Кваренги (Смольном институте).
В 1917 году институт был закрыт, а после Октябрьского переворота в Смольном заседало новое правительство — Совет народных комиссаров. Сегодня это резиденция правительства Санкт-Петербурга.