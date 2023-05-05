В духе идей Просвещения: как Екатерина Великая завела женское образование в России

В программе: Закон Божий, французский язык, арифметика, география, словесность и многие другие предметы. А еще девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на четыре возраста по три года каждый. Каждому из них соответствовала своя форма одежды.