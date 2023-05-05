Крымчане пытались уйти от Украины задолго до марта 2014 года. Самая первая попытка заявить о независимости полуострова от «незалежной» произошла уже в 1992 год, когда 5 мая депутаты крымского парламента провозгласили суверенитет Крыма.
Уже на следующие сутки полуостров получил конституцию, в котором заявлялось, что республика становится правовым и демократическим государством, которая обладает верховным правом «осуществлять всю полноту власти на своей территории». Кроме того, в Крыму также должны были избрать своего президента.
Однако получить независимость жителям Крыма так и не удалось. В Киеве испугались такого развития событий, а потому начали давить на депутатов крымского парламента, угрожая им уголовными делами. Уже 13 мая Верховная Рада потребовала отменить решение о независимости, так как оно якобы не соответствовало конституции страны. Спустя неделю, 21 мая парламентарии наложили мораторий на референдум и отказались от государственной самостоятельности. В этот же день власти уже Российской Федерации признали передачу полуострова Украине антиконституционным.
В сентябре чиновники в Киеве потребовали ограничить возможности крымских властей, провозгласив главенство украинской конституции. Также Верховная Рада контролировала налоговую политику и судебные органы полуострова. Единственное, что напоминало о суверенитете – герб, флаг и гимн.
Тем не менее в Крыму все же появился президент – им стал Юрий Мешков, бывший адвокат и следователь. Он из числа первых, кто выступал с пророссийских позиций, пытался сделать полуостров частью России. Именно поэтому уже в 1994 году Киев урезал полномочия Мешкова по формированию исполнительной власти республики и контролю за ней. Через год он лишился своих полномочий, когда Рада изменила конституцию, ликвидировав республику.
В 1998 году приняли новую конституцию, полностью подчиняющуюся Киеву. Автономия лишилась законодательных инициатив, а глава кабинета министров выбирался с одобрения украинских чиновников.
Наибольшее возмущение крымчан вызывало то, что государственным языком полуострова становился украинский. Киев пытался убрать русскую речь из региона, однако это вызывало бурю ответных реакций в виде протестов. Начиная с президентства Виктора Ющенко на Украине постоянно проходили пророссийские митинги, участники которых призывали вернуться к конституции 1992 года.
Напомним, ранее советник главы ДНР Антонов рассказал, как изменились жители Донбасса за 9 лет противостояния Украине.