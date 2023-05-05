Первый крымский референдум, долгий путь Тавриды в родную гавань

Тем не менее в Крыму все же появился президент – им стал Юрий Мешков, бывший адвокат и следователь. Он из числа первых, кто выступал с пророссийских позиций, пытался сделать полуостров частью России. Именно поэтому уже в 1994 году Киев урезал полномочия Мешкова по формированию исполнительной власти республики и контролю за ней. Через год он лишился своих полномочий, когда Рада изменила конституцию, ликвидировав республику.