«Мастер на все руки» украл у доверчивых клиентов в Череповце более 260 тысяч рублей

Как пишет городской портал «Череповец-поиск», к правоохранителям с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя жительница Череповца. Дама рассказала, что договорилась о ремонте балкона со специалистом. Мастер попросил перечислить ему предоплату. После перевода 56 000 рублей ремонтник перестал выходить на связь.