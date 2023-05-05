«Мастер на все руки» украл у доверчивых клиентов в Череповце более 260 тысяч рублей

Псевдоспециалист по ремонту балконов похитил у доверчивых заказчиков свыше 260 000 рублей. Об этом уведомили в Главном управлении МВД России по Вологодской области.
Как пишет городской портал «Череповец-поиск», к правоохранителям с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя жительница Череповца. Дама рассказала, что договорилась о ремонте балкона со специалистом. Мастер попросил перечислить ему предоплату. После перевода 56 000 рублей ремонтник перестал выходить на связь.
Вскоре полицейские задержали преступника. Оказалось, что ранее судимый 34-летний мошенник успел провернуть шесть аналогичных афер. Обманным путем мужчина выманил у горожан более 260 000 рублей. В дальнейшем похищенные деньги он тратил по своему усмотрению.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время афериста поместили в СИЗО, сообщили в пресс-службе ведомства.