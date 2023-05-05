Волонтеры РФ начали поздравлять ветеранов ВОВ и раздавать георгиевские ленты на Херсонщине

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, в преддверие праздника 9 мая в регионе стартовала акция «Георгиевская лента».
Накануне волонтеры и активисты начали раздавать главный символ Дня Победы в городах и селах Херсонской области. В Геническе раздачу лент организовал местный активист Давид Лобакин, который вместе с волонтерами раздавал георгиевские ленты на площади перед областной администрацией.
«Таким образом мы выражаем свою гражданскую позицию. Нам хочется создать для жителей Херсонщины атмосферу праздника, несмотря на непростые условия жизни и регулярные обстрелы со стороны ВСУ. Люди с удовольствием берут ленты, их спрашивали у нас задолго до сегодняшнего дня. Георгиевская лента уже давно — символ Дня Победы, и сейчас особенно важно восстановить на этих территориях историческую справедливость», — рассказал активист Давид Лобакин.
Накануне участники миссии совместно с активистами организации «Волонтеры победы» раздавали георгиевские ленты в поселках Ивановка и Рубановка. Волонтеры организовали акции во время местных спортивных праздников. Руководители миссии передали несколько сотен георгиевских лент педагогам местной школы, вместе с флагами России. Добровольцы передали символы Победы и в Скадовский район, где их раздали в одной из местных школ.
Там же, в Скадовске, волонтеры поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Павла Данилова. Начало войны он встретил старшим матросом на Тендровской косе под Одессой, где охранял конвои с боеприпасами, амуницией и вооружением. Потом вместе с подразделением его перевели служить в Севастополь. Когда фашистов погнали на запад, Павел Данилов служил на корабле-минном тральщике, он успешно разминировал прибрежные воды от Днепро-Бугского лимана до Дуная. Затем Данилов участвовал в боях с японцами в августе-сентябре 1945-го.
«Ветеран Павел Васильевич — человек удивительной внутренней силы. Ему 102 года, он прошел через две войны. Сейчас ветеранов уже остались единицы, но оттого так ценно общение с ними и всяческая помощь, которую мы можем им оказать. Эти майские дни мы посвятим тому, чтобы проехать по десяткам сел региона, и от всей души поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей с наступающим Днем Победы. Кроме того, мы подготовили красивые баннеры с фотографиями Героев Советского Союза — жителей Херсонщины, которые сейчас устанавливаем в населенных пунктах, а также специальные праздничные открытки. Их мы будем раздавать всем желающим, чтобы создать людям праздничное настроение», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Сейчас состояние здоровья уже не позволяет ветерану Павлу Данилову выходить из дома. Но он с удовольствием принимает поздравления у себя дома, и всегда охотно делится с гостями историей своего боевого пути. В ближайшее время волонтеры намерены поздравить ветеранов и тружеников тыла в других населенных пунктах Херсонской области.
Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.