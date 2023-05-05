Волонтеры РФ начали поздравлять ветеранов ВОВ и раздавать георгиевские ленты на Херсонщине

Там же, в Скадовске, волонтеры поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Павла Данилова. Начало войны он встретил старшим матросом на Тендровской косе под Одессой, где охранял конвои с боеприпасами, амуницией и вооружением. Потом вместе с подразделением его перевели служить в Севастополь. Когда фашистов погнали на запад, Павел Данилов служил на корабле-минном тральщике, он успешно разминировал прибрежные воды от Днепро-Бугского лимана до Дуная. Затем Данилов участвовал в боях с японцами в августе-сентябре 1945-го.