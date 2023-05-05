Сотрудники ФСБ в Ленобласти усилят контроль за соблюдением погранрежима

Комплекс мероприятий по усилению контроля за пограничным режимом поведут в мае в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и области.
Для профилактики правонарушений в пограничной сфере, кроме пограничников, будут привлечены также региональные подразделения МВД и Росгвардии. Жителям Ленобласти рекомендуют при выходе из дома иметь при себе удостоверяющие личность документы и с пониманием относиться к возможным проверкам.
Накануне беспилотник ВСУ попытался взорвать автомобиль пограничников в Белгородской области. Вооруженный дрон скинул рядом с транспортом два самодельных взрывных устройства. БПЛА был оперативно уничтожен.