Сотрудники ФСБ в Ленобласти усилят контроль за соблюдением погранрежима

Для профилактики правонарушений в пограничной сфере, кроме пограничников, будут привлечены также региональные подразделения МВД и Росгвардии. Жителям Ленобласти рекомендуют при выходе из дома иметь при себе удостоверяющие личность документы и с пониманием относиться к возможным проверкам.