Сильное землетрясение в японской префектуре Исикава попало на видео

Ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 4,3 произошли в Бангладеш. Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра заявили, что эпицентр природного явления находился в семи километрах к северу от города Нарсингди, сообщал RT.