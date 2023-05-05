Сильное землетрясение в японской префектуре Исикава попало на видео

Первые подземные толчки в японской префектуре Исикава попали на видео. Начало сильного землетрясения на острове Хонсю зафиксировали камеры наблюдения, а кадрами поделились местные СМИ.
Напомним, что сейсмологи зарегистрировали колебания земной коры магнитудой 6,3 в центральной части острова Хонсю. По информации метеорологического управления Японии, землетрясение не приведет к возникновению цунами.
Ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 4,3 произошли в Бангладеш. Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра заявили, что эпицентр природного явления находился в семи километрах к северу от города Нарсингди, сообщал RT.