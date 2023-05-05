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Губернатор Бали Ваян Костер выступил против массового туризма на остров в ближайшие 100 лет из-за россиян

Общество
Губернатор Бали Ваян Костер выступил против массового туризма на остров в ближайшие 100 лет из-за россиян

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер сообщил о намерении отказаться от массового туризма. Соответствующей информацией поделился местный новостной портал Detik.

Об этом стало известно 5 мая, в пятницу. Такая инициатива может быть введена на ближайшие 100 лет, указал губернатор. Она связана с поведением российских туристов, которые очень много «хулиганят и творят безобразия», добавил Костер.

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим [количество туристов], внедрив систему квот», — подытожил он.

Прежде эксперт по туризму Александр Бандурин озвучил выгодный способ отдохнуть в Турции. Об этом он рассказал 4 мая.
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