Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Медики выявили 4215 случаев заражения COVID-19 за сутки в России

Общество
Медики выявили 4215 случаев заражения COVID-19 за сутки в России

За сутки на территории Российской Федерации было выявлено 4215 случаев заражения ковидом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

При этом за день от COVID-19 умерло 32 человека. Днем ранее в России коронавирусом заразились 4273 человека, а скончались 32. Количество выздоровевших пациентов составило за сутки 6667, а вчера – 7482.

При этом сократилось количество госпитализаций. Этот показатель в опубликованном 5 мая сообщении составляет 773 случая. А днем ранее – 929. Таким образом, наблюдается снижение на 16,8%. Вообще же число госпитализаций увеличилось в 28 регионах и уменьшилось в 44, в 13 ситуация осталась прежней.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США предоставил отчет, в котором видно, что COVID-19 стал четвертой по значимости причиной смерти.
ковид пандемия статистика россия
Военкоры ФАН