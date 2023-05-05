Медики выявили 4215 случаев заражения COVID-19 за сутки в России

При этом сократилось количество госпитализаций. Этот показатель в опубликованном 5 мая сообщении составляет 773 случая. А днем ранее – 929. Таким образом, наблюдается снижение на 16,8%. Вообще же число госпитализаций увеличилось в 28 регионах и уменьшилось в 44, в 13 ситуация осталась прежней.