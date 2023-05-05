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Представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула Европу в отсутствии личного мнения после слов Борреля о мирном плане

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула Европу в отсутствии личного мнения после слов Борреля о мирном плане

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля о мирном плане по Украине. Комментарий она оставила в личном Telegram-канале.

Представитель Запада счел позицию киевской власти единственным возможным путем решения конфликта, говоря за весь Евросоюз. Захарова отметила, что так считают США, а не объединение государств. Она отметила, что Европа не способна иметь личное мнение, иначе бы не оказалась в нынешней ситуации.

Представитель российского ведомства добавила, что мирный план Киева таковым не является, а представляет собой лишь методичку от Соединенных Штатов по эскалации конфликта в Европе. Игнорирование Боррелем позиции Китая Захарова восприняла как признак низкого уровня осведомленности в геополитике у человека с колониальной логикой.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз не воспринимает всерьез план Китая по конфликту на Украине. Он встал на сторону украинского лидера Владимира Зеленского.
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