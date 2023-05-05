Представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула Европу в отсутствии личного мнения после слов Борреля о мирном плане

Представитель Запада счел позицию киевской власти единственным возможным путем решения конфликта, говоря за весь Евросоюз. Захарова отметила, что так считают США, а не объединение государств. Она отметила, что Европа не способна иметь личное мнение, иначе бы не оказалась в нынешней ситуации.