Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля о мирном плане по Украине. Комментарий она оставила в личном Telegram-канале.
Представитель Запада счел позицию киевской власти единственным возможным путем решения конфликта, говоря за весь Евросоюз. Захарова отметила, что так считают США, а не объединение государств. Она отметила, что Европа не способна иметь личное мнение, иначе бы не оказалась в нынешней ситуации.
Представитель российского ведомства добавила, что мирный план Киева таковым не является, а представляет собой лишь методичку от Соединенных Штатов по эскалации конфликта в Европе. Игнорирование Боррелем позиции Китая Захарова восприняла как признак низкого уровня осведомленности в геополитике у человека с колониальной логикой.
Ранее Боррель заявил, что Европейский союз не воспринимает всерьез план Китая по конфликту на Украине. Он встал на сторону украинского лидера Владимира Зеленского.