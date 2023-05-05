Президент России Владимир Путин встретится с главой Киргизии Садыром Жапаровым 8 мая

Глава российского государства Владимир Путин 8 мая проведет переговоры со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В настоящий момент в Кремле готовятся к приему президента Киргизии. В ходе встречи двух лидеров состоятся российско-киргизскийе переговоры. Песков ожидает, что беседа будет достаточно интенсивной. После встречи Путина и Жапарова, 9 мая, в Москве состоится парад Победы.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Россия и США продолжают дипломатические контакты для обеспечения интересов Москвы. Пресс-секретарь подчеркнул, что на это решение не повлияет даже причастность Белого дома к удару украинских беспилотников по Кремлю.