Президент России Владимир Путин встретится с главой Киргизии Садыром Жапаровым 8 мая

В настоящий момент в Кремле готовятся к приему президента Киргизии. В ходе встречи двух лидеров состоятся российско-киргизскийе переговоры. Песков ожидает, что беседа будет достаточно интенсивной. После встречи Путина и Жапарова, 9 мая, в Москве состоится парад Победы.