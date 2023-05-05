Военкор Сладков о «снарядном голоде» ЧВК «Вагнер»: «Боеприпасы есть, где они? Почему на фронт не поступают?»

Военный корреспондент Александр Сладков озвучил свое мнение о конфликте ЧВК «Вагнер» с Министерством обороны РФ из-за дефицита снарядов. Запасы боеприпасов не исчерпаны — они попросту не поступают на фронт, считает журналист.
По мнению репортера ВГТРК, проблема с нехваткой необходимых для ведения боевых действий средств поражения создана искусственно. Он обратил отдельное внимание, что «снарядный голод» появился непосредственно перед активизацией противника, который готовится к контрнаступлению.
«Боеприпасы есть, где они? Почему на фронт не поступают? Почему такой голод у людей на линии первой? Почему артиллеристы получают такой скудный призрак боекомплекта? Вопрос очень серьезный», — заявил Сладков в видеообращении.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о намерении «оркестра» выйти из Бахмута после 10 мая. По его словам, к такому решению «музыкантов» подтолкнули большие потери, вызванные «снарядным голодом».