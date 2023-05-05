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Волгоградские власти планируют восстановить тридцатикилометровый мемориал

Общество
Волгоградские власти планируют восстановить тридцатикилометровый мемориал

Администрация Волгограда объявила конкурс по поиску подрядчика, который восстановит первый объект мемориала «Передний край обороны Сталинграда 1942-1943 гг.». Общая длина всего мемориала достигает 30 километров.

Как пишет сетевое издание «Городские вести», имеется в виду реставрация башни танка Т-34, которая находится на постаменте у дома № 81 по проспекту Университетскому в Советском районе Волгограда.

Так как памятник является объектом культурного наследия, то его реставрацию имеет право проводить только организация, у которой есть специальная лицензия. Подрядчику нужно будет обновить танковые башни, основание и облицовку памятника и выполнить другие работы.

Кроме того, в 2023 году запланирована реконструкция и других элементов мемориала в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города-героя. Отмечается, что восстановительные работы ведутся по программе обновления мемориальных мест области.
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