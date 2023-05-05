Группа налетчиков с большой дороги задержана во Владимирской области

Злоумышленники узнали от знакомого, работавшего на мебельной фабрике в Подмосковье, когда на предприятие привозят зарплату. Ночью они проникли на завод, вскрыли сейф и похитили 350 тысяч рублей, сообщает сетевое издание «День во Владимире». После этого они на угнанной машине спровоцировали ДТП с машиной одного из руководителей предприятия, перевозившего деньги. Преступники избили водителя и похитили пакет, в котором было 4,2 миллиона рублей.