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Группа налетчиков с большой дороги задержана во Владимирской области

Общество
Группа налетчиков с большой дороги задержана во Владимирской области

Пятеро жителей Московской и Ивановской областей пойдут под суд за угоны автомобилей, кражи и грабежи. Обвиняемые действовали на территории нескольких регионов.

Злоумышленники узнали от знакомого, работавшего на мебельной фабрике в Подмосковье, когда на предприятие привозят зарплату. Ночью они проникли на завод, вскрыли сейф и похитили 350 тысяч рублей, сообщает сетевое издание «День во Владимире». После этого они на угнанной машине спровоцировали ДТП с машиной одного из руководителей предприятия, перевозившего деньги. Преступники избили водителя и похитили пакет, в котором было 4,2 миллиона рублей.

Позже эта же банда промышляла на трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области. Они нападали на фуры, срывали пломбы и забирали перевозимый груз. Общий ущерб от их деятельности превысил 3,7 миллиона рублей.

Преступников задержали во Владимирской области. Расследованием дела занималось региональное УМВД. В настоящее время его материалы вместе с обвинительным заключением направлены в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.
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