Продажи сидра в России увеличились на 30% в первом квартале 2023 года

Общий объем розничных продаж сидра, медовухи и пуаре увеличился на треть и достиг 2,05 млн декалитров за первые месяцы 2023 года, сообщает «Ведомости».
За период январь-март текущего года отмечается рост продаж сидра на 30%, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Эксперты уверены, что это связано с эффектом низкой базы, когда на фоне небольшого объема производства получаются двузначные цифры роста. Отмечается, что потребители заинтересованы в более натуральной продукции, к которой относится и сидр.
По словам специалистов, производители стараются удовлетворить спрос россиян на сидр, поэтому стали активно увеличивать объемы продаж. Отмечается, что этот напиток не нужно лицензировать, что тоже положительно влияет на развитие сегмента на российском рынке.
Ранее специалисты сообщили о росте экспорта шампанского через Турцию в Россию. Поставки игристого вина в РФ выросли на 182%.