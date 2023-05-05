Продажи сидра в России увеличились на 30% в первом квартале 2023 года

За период январь-март текущего года отмечается рост продаж сидра на 30%, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Эксперты уверены, что это связано с эффектом низкой базы, когда на фоне небольшого объема производства получаются двузначные цифры роста. Отмечается, что потребители заинтересованы в более натуральной продукции, к которой относится и сидр.