В Италии прошли зрелищные гонки на бычьих упряжках

Облаченные в праздничные наряды быки и украшенные колесницы появились на улицах итальянской деревни Урури. Экипажи в сопровождении команд собрались на линии старта, чтобы принять участие в ежегодном традиционном заезде на бычьих упряжках.
После начала гонки ездовые волы с бешеной скоростью отправились покорять извилистые улицы итальянской провинции. Путь длиною почти в десять километров начинается в сельской местности и заканчивается на главной площади деревни. Скачки на упряжках проходят в дни почитания местных святых уже долгие годы.
«Раньше лишь богатые семьи могли позволить себе построить телегу, для этого у них были и рабочие, и животные, то есть раньше это была некая борьба между семьями. Сейчас это уже просто традиция», — рассказал местный житель.
После скачек проходит праздничное шествие под шумные ликования болельщиков. Возглавляет процессию команда, которая первой пересекла линию главных ворот. Также она получает право нести перед собой изображение своего святого покровителя.
«Гонка была прекрасной, сегодня лучший день в году, потому что он объединяет людей и животных», — поделился участник команды-победителя Джовани.
Гонки на бычьих упряжках проводятся в разных городах Италии в честь праздника деревянного креста Иисуса, когда, согласно христианской традиции, Святая Елена обнаружила Крест Христа в Иерусалиме.