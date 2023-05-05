В Италии прошли зрелищные гонки на бычьих упряжках

После начала гонки ездовые волы с бешеной скоростью отправились покорять извилистые улицы итальянской провинции. Путь длиною почти в десять километров начинается в сельской местности и заканчивается на главной площади деревни. Скачки на упряжках проходят в дни почитания местных святых уже долгие годы.