Представитель Кремля Дмитрий Песков: удар украинских БПЛА по Сенатскому дворцу могут обсудить на заседании Совбеза РФ

Удар украинских БПЛА по Сенатскому дворцу с высокой вероятностью обсудят 5 мая в ходе заседания Совбеза РФ при участии президента Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам политика, с высокой долей вероятности на заседании Совбеза речь пойдет также об атаке беспилотников Киева на Кремль. Песков отметил, что не знает точно, будет ли вестись трансляция заседания.
«Если они (кадры заседания Совбеза РФ. — Прим. ФАН) будут – покажем», — заверил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков отреагировал на заявление Вашингтона о непричастности к удару украинских БПЛА по Сенатскому дворцу. По его мнению, Белый дом сказал то, что хотел.