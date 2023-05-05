Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о законности шагов РФ в отношении финского Fortum

Ранее сообщалось, что финский концерн Fortum выразил несогласие с передачей акций под временное управление в России, назвав это нарушением прав инвесторов. Таким образом иностранная компания отреагировала на ранее подписанный главой российского государства указ о введении ответных мер при изъятии средств активов РФ за границей.