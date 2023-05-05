«Вместо США может быть Индия»: сенатор Джабаров о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

США дискредитируют собственную внешнюю политику и это рано или поздно это приведет к тому, что штаб-квартиру Организации Объединенных Наций придется переносить. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости сообщил, что руководство Соединенных Штатов Америки никогда не согласится на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.
«Чтобы это сделать, необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН. В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело. […] Помимо этого, сами американцы никогда не согласятся на это, потому что для них это и престиж, и в том числе возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации, а также немалые деньги», — подчеркнул дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что город получает до пяти миллиардов долларов в год просто потому, что в нем расположена штаб-квартира международной организации. И это притом, что США не раз нарушали собственные обязательства как принимающей стороны. Так, Государственный департамент по своему усмотрению не выдавал визы делегатам стран, а также ограничивал их передвижение.
«В предыдущее мое пребывание здесь в длительной командировке — это была вторая половина 1990-х годов, она активно обсуждалась. Многие страны в тот момент требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие, как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки», — заключил Небензя.
По мнению сенатора Джабарова решение руководства СССР согласиться на размещение штаб-квартиры международной организации в Нью-Йорке «было большой ошибкой».
«Это был дар американского миллиардера, который подарил здание и всю близлежащую территорию Генассамблее. Но тогда отношения другие были, мы с Соединенными Штатами были союзниками во Второй мировой войне. А что получилось? Американцы даром ничего не делают, тот миллиардер заработал огромную сумму денег, потому что та логистика, которая была создана вокруг, которой пользуются сотрудники ООН во время проведения мероприятий, рестораны, кафе, принесли баснословные доходы владельцу», — подчеркнул собеседник ФАН.
Сенатор подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты могут активно влиять на членов организации, которые во-многом финансово зависят от Вашингтона. И вряд ли в Белом доме захотят что-либо менять.
«Ну время то все может поменять, они конечно пока не согласятся, но, если авторитет Вашингтона в мире будет падать, а к этому все идет, потому что США во-многом дискредитировали свою внешнюю политику. Рано или поздно может встать вопрос о переносе штаба в нейтральную страну, которая не будет оказывать такого воздействия на членов организации. Это могла бы Швейцария, но ее руководство отказалось. На мой взгляд идеально бы походила Индия, огромная страна с большим ресурсом, всегда ведет себя сдержано. Но наверняка есть и другие варианты. А сейчас говорить об этом бессмысленно», — заключил Владимир Джабаров.
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