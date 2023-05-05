«Вместо США может быть Индия»: сенатор Джабаров о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что город получает до пяти миллиардов долларов в год просто потому, что в нем расположена штаб-квартира международной организации. И это притом, что США не раз нарушали собственные обязательства как принимающей стороны. Так, Государственный департамент по своему усмотрению не выдавал визы делегатам стран, а также ограничивал их передвижение.