Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю известно о заявлении Евгения Пригожина по Бахмуту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, Кремль ознакомлен с заявлением предпринимателя Евгения Пригожина по Бахмуту (Артемовску). Об этом он сказал во время брифинга.
Официальный представитель Кремля кратко отреагировал на публикацию Пригожина. При этом Песков не стал давать комментарий по ситуации.
На этом направлении в настоящий момент ведут боевые действия участники ЧВК «Вагнер». Основатель «музыкантов» Пригожин заявил, что бойцы покинут позиции из-за нехватки боеприпасов — он обвинил в этом «завистливых околовоенных бюрократов».