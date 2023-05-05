Politico: европейские страны обсудят новые антироссийские санкции на следующей неделе

До этого респонденты Bloomberg сообщили о том, что Евросоюз в данный момент разрабатывает новый механизм санкций против стран, которые «делают недостаточно», чтобы помешать РФ обойти ограничения. Главная цель нового санкционного инструмента западных стран – удержать государства от помощи России и перекрыть торговые каналы, которыми пользуется Москва.