Politico: европейские страны обсудят новые антироссийские санкции на следующей неделе

Еврокомиссия может предложить новые санкции против России в ближайшие дни. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов.
В опубликованном материале отмечается, что послы Евросоюза намерены обсудить предложения об экономических ограничениях в следующую среду, 10 мая. Правда, в данный момент неизвестно, в какой день ЕК выступит с этим предложением.
До этого респонденты Bloomberg сообщили о том, что Евросоюз в данный момент разрабатывает новый механизм санкций против стран, которые «делают недостаточно», чтобы помешать РФ обойти ограничения. Главная цель нового санкционного инструмента западных стран – удержать государства от помощи России и перекрыть торговые каналы, которыми пользуется Москва.
Ранее Еврокомиссия предложила выделить из бюджета Евросоюза 500 миллионов евро на увеличение производства боеприпасов для поддержки Украины.