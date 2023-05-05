Сотни жителей Ульяновска станцуют вальс в День Победы

В Управлении культуры Ульяновска рассказали о некоторых праздничных мероприятиях, запланированных на 9 Мая в День Победы.
По данным ведомства, сначала в городе состоится митинг-реквием в память о героях Великой Отечественной войны, затем торжественным маршем пройдут военнослужащие Ульяновского территориального гарнизона. Изюминкой торжеств в этом году призван стать Вальс Победы, сообщают «Главные новости Ульяновска».
В нем примут участие более 400 человек, включая артистов ансамбля «Счастливое детство» Центра народной культуры Ульяновской области, Театра танца «ХХI век», а также кадетов школы №72 и суворовцев.