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Сотни жителей Ульяновска станцуют вальс в День Победы

Общество
Сотни жителей Ульяновска станцуют вальс в День Победы

В Управлении культуры Ульяновска рассказали о некоторых праздничных мероприятиях, запланированных на 9 Мая в День Победы.

По данным ведомства, сначала в городе состоится митинг-реквием в память о героях Великой Отечественной войны, затем торжественным маршем пройдут военнослужащие Ульяновского территориального гарнизона. Изюминкой торжеств в этом году призван стать Вальс Победы, сообщают «Главные новости Ульяновска».

В нем примут участие более 400 человек, включая артистов ансамбля «Счастливое детство» Центра народной культуры Ульяновской области, Театра танца «ХХI век», а также кадетов школы №72 и суворовцев.
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