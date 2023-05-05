Сотни жителей Ульяновска станцуют вальс в День Победы

По данным ведомства, сначала в городе состоится митинг-реквием в память о героях Великой Отечественной войны, затем торжественным маршем пройдут военнослужащие Ульяновского территориального гарнизона. Изюминкой торжеств в этом году призван стать Вальс Победы, сообщают «Главные новости Ульяновска».