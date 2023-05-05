Народная артистка РФ Алина Покровская винит себя за редкие поездки на родину в Донецк

В последний раз актриса Алина Покровская приезжала в свой родной город Донецк до начала майдана – 8 марта 2011 года. О своем чувстве вины, которое она испытывает по отношению к родине, артистка поделилась в эфире программы «Жизнь и судьба».
«Я очень мало была в Донецке. Я помню, мне было год и восемь месяцев, когда в эвакуации мы уезжали под бомбежками в Среднюю Азию. И потом, когда его освободили в 1944 году, меня вернули туда к бабушке всего на год», — рассказала Покровская о своем детстве в Донецке.
Позже еще одна возможность актрисы посетить этот город сорвалась. Во время гастролей театра по региону она родила сына, из-за чего ей пришлось пропустить эту поездку.
Также, до начала специальной военной операции на Украине Покровская обращалась к певцу Иосифу Кобзону с просьбой взять ее на Донбасс, но он, к сожалению, отказал. Сейчас Центральный театр Советской армии, на сцене которого она играет уже больше 50 лет, не отправляет ее в зону СВО в силу возраста.
Помимо этого, актриса во время разговора с ведущим Борисом Корчевниковым вспомнила концерт, посвященный годовщине начала СВО, где солдаты предложили ей вместе исполнить песню. После она вновь испытала судьбу, обратившись к бойцам, чтобы те взяли ее с собой на передовую.
Ранее Алина Покровская высказалась об украинских националистах и их травле жителей Донбасса.