Народная артистка РФ Алина Покровская винит себя за редкие поездки на родину в Донецк

Также, до начала специальной военной операции на Украине Покровская обращалась к певцу Иосифу Кобзону с просьбой взять ее на Донбасс, но он, к сожалению, отказал. Сейчас Центральный театр Советской армии, на сцене которого она играет уже больше 50 лет, не отправляет ее в зону СВО в силу возраста.