Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов: до 80% участвующей в СВО военной техники производится корпорацией

Предприятия госкорпорации Ростех произвели почти 80% техники, принимающей участие в СВО. Об этом на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал генеральный директор компании Сергей Чемезов.
Предприятия госкорпорации произвели около 80% всей военной техники, которая участвует в спецоперации, отметил Чемезов. По его словам, для дальнейшего выполнения государственного оборонного заказа необходимо увеличить мощности. Сейчас производится закупка нового оборудования и возведение цехов.
Накануне появилась информация, что Ростех запустит производство новейшего противотанкового вооружения. Также «Курганмашзавод» планирует освоить ремонт техники ВДВ и впоследствии модернизировать БМП-2.