Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов: до 80% участвующей в СВО военной техники производится корпорацией

Предприятия госкорпорации произвели около 80% всей военной техники, которая участвует в спецоперации, отметил Чемезов. По его словам, для дальнейшего выполнения государственного оборонного заказа необходимо увеличить мощности. Сейчас производится закупка нового оборудования и возведение цехов.