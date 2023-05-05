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Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов: до 80% участвующей в СВО военной техники производится корпорацией

Армия
Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов: до 80% участвующей в СВО военной техники производится корпорацией

Предприятия госкорпорации Ростех произвели почти 80% техники, принимающей участие в СВО. Об этом на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал генеральный директор компании Сергей Чемезов.

Предприятия госкорпорации произвели около 80% всей военной техники, которая участвует в спецоперации, отметил Чемезов. По его словам, для дальнейшего выполнения государственного оборонного заказа необходимо увеличить мощности. Сейчас производится закупка нового оборудования и возведение цехов.

Накануне появилась информация, что Ростех запустит производство новейшего противотанкового вооружения. Также «Курганмашзавод» планирует освоить ремонт техники ВДВ и впоследствии модернизировать БМП-2.
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