Министр иностранных дел РФ Лавров: Москва ответит на удар украинских БПЛА по Кремлю конкретными действиями

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на попытку атаки беспилотников на Кремль не разговорами, а конкретными действиями. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ШОС в Индии.
«Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или... а будем отвечать конкретными действиями», — пояснил Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров назвал атаку БПЛА на Кремль враждебным актом. Дипломат добавил, что все его коллеги по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили инцидент в центре Москвы.