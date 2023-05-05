Министр иностранных дел РФ Лавров: Москва ответит на удар украинских БПЛА по Кремлю конкретными действиями

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на попытку атаки беспилотников на Кремль не разговорами, а конкретными действиями. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ШОС в Индии.