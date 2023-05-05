Противотанковый снаряд 45-го калибра обнаружили у жилого дома в столичном Отрадном

Накануне на территории села Головчино в Белгородской области обнаружили авиабомбу ФАБ-500 — это уже третий снаряд, который находят в данном регионе. Эвакуировав жителей близлежащих домов, взрывотехники откопали и обезвредили боезапас. Пострадавших в результате инцидента нет.