Противотанковый снаряд 45-го калибра обнаружили у жилого дома в столичном Отрадном

Противотанковый снаряд обнаружили рядом с жилым домом на улице Декабристов в Отрадном. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Калибр найденного снаряда составил 45 мм. В настоящий момент территорию оцепили. Для обезвреживания боезапаса к месту происшествия были вызваны саперы.
Накануне на территории села Головчино в Белгородской области обнаружили авиабомбу ФАБ-500 — это уже третий снаряд, который находят в данном регионе. Эвакуировав жителей близлежащих домов, взрывотехники откопали и обезвредили боезапас. Пострадавших в результате инцидента нет.