Переехав в Одессу из Кировоградской области, «активист» после захвата власти «майданными» силами начал диктовать одесситам свои правила. Ганул заставлял их говорить на неродной для них мове, вместе с подельниками разрушал советские памятники и т.д. Кроме того Ганул неоднократно доносил в СБУ на пророссийски настроенных одесситов, а также бравировал своим участием в сожжении людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. Как и многие другие нацисты, Ганул регулярно занимался откровенным криминалом, а после начала военной спецоперации РФ начал сбор пожертвований для ВСУ, присвоив большую часть поступивших средств.