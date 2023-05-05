Политолог Стоякин: Западные кураторы Украины начали задвигать местных нацистов на второй план

Накануне в Одессе военные ВСУ избили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов Демьяна Ганула. Поводом для избиения стало присвоение Ганулом денег, пожертвованных украинцами на поддержку ВСУ. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог Василий Стоякин, пока что нападение на видного нациста выглядит как частный случай расправы над вором донатов.
Как заявил накануне в соцсетях избитый «активист», он подвергся нападению со стороны троих военнослужащих ВСУ. Ганула пригласили на встречу, на которую прибыли боевики ВСУ, которые силовым методом выразили ему накопившиеся у них претензии, касающиеся путей личного обогащения путем «сбора донатов» для украинской армии.
Ганул стал известен в кругах украинских нацистов благодаря своему активному участию в госперевороте 2014 года.
Переехав в Одессу из Кировоградской области, «активист» после захвата власти «майданными» силами начал диктовать одесситам свои правила. Ганул заставлял их говорить на неродной для них мове, вместе с подельниками разрушал советские памятники и т.д. Кроме того Ганул неоднократно доносил в СБУ на пророссийски настроенных одесситов, а также бравировал своим участием в сожжении людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. Как и многие другие нацисты, Ганул регулярно занимался откровенным криминалом, а после начала военной спецоперации РФ начал сбор пожертвований для ВСУ, присвоив большую часть поступивших средств.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, обозреватель портала «Украина.ру» Василий Стоякин, пока что силовое преследование видных украинских нацистов еще не носит характера тенденции.
«Я думаю, что это — пока не тенденция, а частный случай самого Ганула. Потому что, если бы это был не частный случай, то его бы не били по морде, причем вполне заслуженно. А вывезли бы этого негодяя куда-нибудь в лес, и вытряхнули бы из него все то, что у него осело на банковских счетах, — предположил аналитик. — Во-вторых, тогда военные гонялись бы не за Ганулом, потому что сам по себе он — это «мелочевка», пешка. Они нацелились бы на какие-то фигуры более крупного масштаба, типа радикала-убийцы Сергея Стерненко или лидера С14* (запрещена в РФ) Евгена Карася. В руках этих деятелей сконцентрированы очень большие деньги, там есть чем поживиться. Военным ничего не стоит схватить такого красавца, засунуть его в багажник машины, и дальше с ними «решать вопросы».
В случае начала охоты на националистов на Украине, это могла бы быть тенденция, но, к сожалению, пока это лишь частный «случай Ганула», как самого обнаглевшего из них, указал эксперт.
«В целом, простых украинцев, за которыми истово охотятся военкомы, должны безусловно раздражать персонажи вроде Стерненко или Карася. Они усиленно делают вид, что воюют, а сами отсиживаются в относительно безопасных местах. Но у кураторов этих персонажей совершенно другие виды на них, — отметил Стоякин. — С точки зрения американцев, Стерненко — очень перспективный кандидат в президенты Украины, даром что он нацист и убийца. Для того чтобы возглавить страну в ее нынешнем виде, он вполне подходит. Естественно, никто не будет отправлять того же Стерненко на фронт — а вдруг его там убьют?! Сначала западные кураторы вложили в «проект Стерненко» столько денег, столько сил потратили на его «раскрутку», а потом что — на фронт? Конечно, никто на Западе на такое расточительство не пойдет, Стерненко — слишком дорогое вложение».
Что касается Евгена Карася, то на него у западных политтехнологов тоже другие виды, считает Стоякин.
«Для того, чтобы по-прежнему держать украинское общество в страхе, люди вроде Карася уже не нужны, для этого вполне достаточно СБУ. По моим впечатлениям, Запад постепенно отказывается от услуг видных украинских нацистов. Там стараются постепенно внедрить «лучшие традиции демократии» — когда оппонентов власти прессуют при помощи полиции, СБУ и других силовых органов, типа НАБУ. А воинствующей гопоте более особых прав на Украине не дают. Гопники-националисты были нужны в 2014-15 годах, а сейчас Запад в них не сильно заинтересован. Да, так вышло, что большая их часть попала в тероборону, получила оружие и имеет какие-то возможности. Но в ближайшем будущем их будут прижимать и ставить на место. Что, в принципе, и иллюстрирует случай с избиением того же Ганула», — заключил политолог Стоякин.
справка
Сергей Стерненко — украинский нацист и политик, бывший глава одесского «Правого сектора»✱ (запрещен в РФ), активный участник Майдана-2014, один из основателей проекта «Народной люстрации». Оправдан судом по делам о разбое, незаконном хранении оружия, а также об убийстве в 2018-м Ивана Кузнецова и нанесении тяжелых ранений другому участнику нападения, Александру Исайкулу. Евген Карась — украинский нацист и политик, глава террористической организации С14* (запрещена в РФ), участник украинской теробороны.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация