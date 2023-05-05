Более ста лет назад в этот день композитор П.И. Чайковский открыл концертный зал Карнеги-Холл

Примечательно, что ошеломительный успех церемонии открытия был достигнут именно благодаря тому, что организаторам удалось уговорить русского композитора, одного из самых известных в мире, прибыть из России и исполнить любое его произведение. Чайковский выбрал торжественный марш, который он написал к церемонии коронации императора Александра III в 1883 году. В дальнейшем его присутствие на площадке в тот день и поспособствовало высокой репутации нового концертного зала.