Более ста лет назад в этот день композитор П.И. Чайковский открыл концертный зал Карнеги-Холл

Ровно сто тридцать два года назад в этот день в городе Нью-Йорк состоялось открытие концертного зала Карнеги-Холл. Одна из самых знаменитых площадок для исполнения классической музыки была открыта 5 мая 1891 года концертом симфонического оркестра, которым дирижировал великий русский композитор Петр Ильич Чайковский.
Примечательно, что ошеломительный успех церемонии открытия был достигнут именно благодаря тому, что организаторам удалось уговорить русского композитора, одного из самых известных в мире, прибыть из России и исполнить любое его произведение. Чайковский выбрал торжественный марш, который он написал к церемонии коронации императора Александра III в 1883 году. В дальнейшем его присутствие на площадке в тот день и поспособствовало высокой репутации нового концертного зала.
Кстати, свое название Карнеги-Холл он получил не сразу. Названый изначально просто Music Hall, переименован был лишь в 1898 году в честь Эндрю Карнеги, основателя крупнейшей в США стальной компании, который и финансировал строительство помещения, предварительно выкупив участок земли на Седьмой авеню.
Проектировал здание архитектор Уильям Барнет Татхилл, который решил исполнить его в стиле итальянского ренессанса. Чтобы добиться хорошей акустики, он специально изучал устройство европейских концертных залов. Кстати, заказ на проектирование Мьюзик-Холла он получил от самого Карнеги. Будучи знакомым с магнатом лично, он входил с ним в правление Ораториального общества Нью-Йорка.
Конструкция Карнеги-холла включает в себя три зала, главный из которых вмещает в себя 2804 зрительных места и с 1997 года носит имя Айзека Стерна, спасшего здание от сноса девелоперами в 1960-х годах. Второй зал называется Zankel Hall на 599 человек и третий — Weill Recital Hall на 268 мест.
Карнеги-Холл расположен на углу Седьмой авеню и 57-й улицы Манхэттена.
За более чем столетие в Нью-Йоркском концертном зале прошли многие мировые премьеры, среди которых Домашняя симфония Рихарда Штрауса, Вариации на тему Корелли Сергея Рахманинова, Симфония в 3-х частях Игоря Стравинского и другие.
Сегодня помимо классической музыки на сцене Карнеги-Холл можно услышать джаз и другую легкую музыку.