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Террористы похитили 12 человек на юге Нигерии

Весь мир
Террористы похитили 12 человек на юге Нигерии

Абуджа, 5 мая. Вооруженные люди совершили рейд близ города Аучи на юге Нигерии и похитили 12 человек.

Полиция штата Эдо, на территории которого произошло преступление, сообщила о том, что террористы напали на пассажирский автобус на трассе между населенными пунктами. Радикалы вывели людей из транспортного средства и увезли в неизвестном направлении.

Правоохранительным органам удалось спасти двух жертв похищения. На сегодняшний день ведутся оперативно-розыскные мероприятия по освобождению оставшихся заложников и аресту боевиков.

Действия бандформирований на территории Нигерии представляют собой большую угрозу для населения государства. Ранее радикалы похитили 80 детей в штате Замфара на северо-западе страны. Бандиты увезли их в неизвестном направлении предположительно с целью получения выкупа.
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