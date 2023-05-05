Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава евродипломатии Жозеп Боррель: ЕС считает единственным мирным планом по Украине инициативу Зеленского

Политика
Глава евродипломатии Жозеп Боррель: ЕС считает единственным мирным планом по Украине инициативу Зеленского

Европейский союз считает единственным мирным планом по украинскому конфликту инициативу лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующей информацией поделился председатель ЕП Жозеп Боррель.

Об этом он заявил 5 мая, в пятницу. К мирному плану Пекина Брюссель не относится серьезно, добавил Боррель. В настоящий момент Евросоюз должен продолжать поддерживать киевский режим, напомнил он.

«Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского. Китайский план — это просто набор благих пожеланий», — указал глава евродипломатии.

Прежде стало известно, что Евросоюз намерен передать украинскому правительству снаряды на 1,5 миллиарда евро. Подробности передает DEITA.
евросоюз мирный план по украине боррель Украина
Военкоры ФАН