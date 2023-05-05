Почти 200 заявлений о происшествиях поступили в полицию Адыгеи за сутки

Пресс-служба МВД России по Адыгее рассказала о нагрузке, которая ложится на местных полицейских.
По данным ведомства, только за один минувший день сотрудники регионального МВД расследовали 193 инцидента, связанные с самыми различными видами правонарушений. Среди них были кража чужого имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, фиктивная постановка на миграционный учет, сообщает ИА «Адыгея сегодня».
В ходе проведения необходимых оперативных действий полицейские также пресекли торговлю наркотическими веществами, раскрыли три серьезных преступления, а также смогли выявить и задержать подозреваемого, находившегося в федеральном розыске.