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Почти 200 заявлений о происшествиях поступили в полицию Адыгеи за сутки

Общество
Почти 200 заявлений о происшествиях поступили в полицию Адыгеи за сутки

Пресс-служба МВД России по Адыгее рассказала о нагрузке, которая ложится на местных полицейских.

По данным ведомства, только за один минувший день сотрудники регионального МВД расследовали 193 инцидента, связанные с самыми различными видами правонарушений. Среди них были кража чужого имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, фиктивная постановка на миграционный учет, сообщает ИА «Адыгея сегодня».

В ходе проведения необходимых оперативных действий полицейские также пресекли торговлю наркотическими веществами, раскрыли три серьезных преступления, а также смогли выявить и задержать подозреваемого, находившегося в федеральном розыске.
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