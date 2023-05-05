Эксперт в области энергетики Юшков связал закон о защите газопровода Baltic Pipe в Польше со страхом мести за «СП»

Проект об осуществлении действий по защите газопровода Baltic Pipe в Польше, возможно, был принят из-за страха мести за взрывы на «Северных потоках». Таким мнением поделился эксперт в области энергетики Игорь Юшков.
По его словам, польские власти опасаются активных действий Москвы в качестве ответных мер. Юшков назвал принятый проект политическим шагом. Однако отметил, что он позволяет уничтожать суда лишь в своей акватории, сообщает газета «ВЗГЛЯД».
Юшков заметил намек на месть со стороны России по взрыву газопровода. Документ, по мнению эксперта, посылает Москве сигналы о решимости дать отпор, но в то же время является риторикой для польских избирателей.
Ранее кабинет министров Польши принял проект, который позволяет ликвидировать корабли в случае угрозы Baltic Pipe. На это пойдут в исключительных случаях.