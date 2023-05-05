Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Плюют в колодец, из которого пьют»: актриса Алина Покровская о травле жителей Донбасса украинскими националистами

Общество
«Плюют в колодец, из которого пьют»: актриса Алина Покровская о травле жителей Донбасса украинскими националистами

Народная артистка России Алина Покровская рассказала ведущему Борису Корчевникову в эфире программы «Жизнь и судьба» о своем отношении к киевскому национализму, который жестоко и «наплевательски» относится к жителям Донбасса.

«Мне прям противно говорить о тех, которые называют их ватниками, колорадами. Это такое свинство, такая неблагодарность, такое наплевательство — плюют в колодец, из которого пьют», — отметила актриса.

Кроме того, отвечая на вопрос Корчевникова о людях Донбасса «с особым стержнем», Покровская сравнила их жизнь с «невероятным шахтерским трудом»: когда у других солнышко, они спускаются под землю и «трудятся, трудятся, трудятся».

Ранее актер Юрий Назаров назвал происходящие с 2014 года в этом регионе события «маразмом под знаменем цивилизованной нации». По его мнению, «Запад девятый год не замечает, что Киев убивает Донбасс».
Алина Покровская Донбасс украинский национализм
Военкоры ФАН