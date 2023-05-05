«Плюют в колодец, из которого пьют»: актриса Алина Покровская о травле жителей Донбасса украинскими националистами

Кроме того, отвечая на вопрос Корчевникова о людях Донбасса «с особым стержнем», Покровская сравнила их жизнь с «невероятным шахтерским трудом»: когда у других солнышко, они спускаются под землю и «трудятся, трудятся, трудятся».