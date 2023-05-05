Жители Самары обнаружили труп 15-летней школьницы под окнами многоэтажки в центре города

Россиянка погибла при падении с 17-го этажа днем 4 мая, сообщает «КП-Самара». Полиция начала проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.
Жители многоэтажки на улице Гая в центре Самары обнаружили тело мертвой 15-летней ученицы лицея. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти девушку — она скончалась из-за падения со слишком большой высоты.
Известно, что погибшая проживала только с матерью — они жили не в этом доме, а на совершенно другой улице. Семья характеризуется как благополучная и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла.
Ранее 14-летняя школьница выпала с окна многоэтажки в Москве. Девочка скончалась в больнице от полученных травм.