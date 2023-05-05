Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал атаку БПЛА на Кремль враждебным актом и заявил об осуждении ее странами ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал атаку двух беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. Назвав случившееся враждебным актом, дипломат заявил, что все его коллеги по ШОС решительно осудили инцидент в самом сердце Москвы.
С таким заявлением глава МИД РФ выступил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Индии. По словам Сергея Лаврова, киевский режим не мог организовать данную провокацию без ведома западных хозяев.
Ранее министр иностранных дел России высказался по поводу оценки госсекретаря США Энтони Блинкена на тему атаки украинского БПЛА на Кремль. По мнению Лаврова, слова американского коллеги о том, что США не будут диктовать Украине методы для защиты ее суверенитета, говорят сами за себя, сообщал RT.