Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал атаку БПЛА на Кремль враждебным актом и заявил об осуждении ее странами ШОС

Ранее министр иностранных дел России высказался по поводу оценки госсекретаря США Энтони Блинкена на тему атаки украинского БПЛА на Кремль. По мнению Лаврова, слова американского коллеги о том, что США не будут диктовать Украине методы для защиты ее суверенитета, говорят сами за себя, сообщал RT.