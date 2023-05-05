Пляжи Курской области готовятся к открытию

По состоянию на 4 мая в ГУ МЧС России по Курской области представлены 48 заявлений-деклараций на официальные пляжи. Ожидаются документы еще от трех муниципалитетов. Купальный сезон в регионе откроется 1 июня.
Как говорят спасатели, сотрудники Главного управления МЧС ведут активную работу, чтобы организованные места отдыха у воды были в каждом муниципальном образовании области. С момента подачи декларации до открытия пляжа должно пройти не менее 30 дней, сообщает сетевое издание «Друг для друга».
Требования, предъявляемые к пляжам, не изменились. Это обустроенная инфраструктура, очищенное дно реки или озера, квалифицированные и обученные спасатели. На особом контроле сотрудников МЧС будут находиться опасные места, где за последние 10 лет зафиксировано больше всего трагических происшествий.