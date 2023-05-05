Пляжи Курской области готовятся к открытию

Требования, предъявляемые к пляжам, не изменились. Это обустроенная инфраструктура, очищенное дно реки или озера, квалифицированные и обученные спасатели. На особом контроле сотрудников МЧС будут находиться опасные места, где за последние 10 лет зафиксировано больше всего трагических происшествий.