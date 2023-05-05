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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «проблемы вокруг Украины» геополитическим вопросом

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «проблемы вокруг Украины» геополитическим вопросом

Ситуация, сложившаяся вокруг Украины, является геополитическим вопросом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Страны Запада на Украине утверждают свою гегемонию, отметил министр. Конфликт невозможно разрешить при помощи «заморозки» линии соприкосновения в Донбассе в связи с тем, что вопрос является геополитическим.

Ранее Лавров высказался о проводимой киевским режимом политике. Украинский президент Владимир Зеленский предпринимает действия, благодаря которым ни одна страна не захочет осуществлять взаимодействие с Киевом, указал министр. Глава МИД РФ также отметил, что в ответ на применение украинской стороной БПЛА Россия планирует «ответить делом».
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