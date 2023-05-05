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Подросток пострадал в Москве при падении кабины лифта

Происшествия
Подросток пострадал в Москве при падении кабины лифта

Несчастный случай произошел 4 мая на юго-востоке столицы. В многоэтажном доме на 6-ой улице Верхние Поля имел место сбой в работе лифта, в результате которого есть пострадавший. Об этом уведомили в Следственном комитете Москвы.

Как сообщает информационный портал «Провинция.ру», произошло падение кабины лифта, в которой в это время находился 16-летний школьник. В результате чрезвычайного происшествия подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что опасности для жизни пострадавшего нет. По факту травмирования несовершеннолетнего москвича возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассказали в пресс-службе ведомства.
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