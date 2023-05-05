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ГИБДД Белгорода зафиксировала превышение скорости машиной, находящейся на эвакуаторе

Происшествия
ГИБДД Белгорода зафиксировала превышение скорости машиной, находящейся на эвакуаторе

Курьезный случай произошел с автовладелицей, машину которой увез эвакуатор.

Женщина получила уведомление о необходимости заплатить штраф за превышение допустимой скорости движения на своем автомобиле. При этом ее машина находилась в это время на эвакуаторе, сообщает bel.ru.

Оказалось, что эвакуатор вместо разрешенной скорости в 60 км/час двигался по автотрассе «Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки» со скоростью в 100 км/час. Соответственно вместе с ним превысила скорость движения и находившаяся на нем машина женщины.
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