ГИБДД Белгорода зафиксировала превышение скорости машиной, находящейся на эвакуаторе

Курьезный случай произошел с автовладелицей, машину которой увез эвакуатор.
Женщина получила уведомление о необходимости заплатить штраф за превышение допустимой скорости движения на своем автомобиле. При этом ее машина находилась в это время на эвакуаторе, сообщает bel.ru.
Оказалось, что эвакуатор вместо разрешенной скорости в 60 км/час двигался по автотрассе «Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки» со скоростью в 100 км/час. Соответственно вместе с ним превысила скорость движения и находившаяся на нем машина женщины.