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Роспотребнадзор посоветовал отказаться от цитрусовых людям с аллергиями и язвой желудка

Общество
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от цитрусовых людям с аллергиями и язвой желудка

Россиянам, имеющим склонность к аллергии, а также людям с проблемами ЖКТ стоит воздержаться от употребления апельсинов и лимонов. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Цитрусовые считаются богатым источником витаминов, однако есть случаи, при которых они могут представлять опасность. Так апельсины и мандарины имеют высокую аллергенность и противопоказаны людям с аллергией.

Специалисты отметили, что плоды грейпфрута нельзя сочетать с приемом антибиотиков, спазмолитиков, антигистаминных и противоаритмических средств. Связано это с тем, что фрукт содержит соединения, которые блокируют действия некоторых пищеварительных ферментов и не позволяет препаратам усваиваться организмом.

Также цитрусовые противопоказаны людям с хроническим гастритом, язвой желудка или панкреатитом. Их сок имеет высокую кислотность, что может привести к обострению перечисленных заболеваний.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россияне стали в два раза чаще покупать цитрусовые, по сравнению с 2022 годом. Увеличившийся спрос на эти фрукты связан с высоким содержанием в них витаминов и микроэлементов.
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