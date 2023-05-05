Роспотребнадзор посоветовал отказаться от цитрусовых людям с аллергиями и язвой желудка

Россиянам, имеющим склонность к аллергии, а также людям с проблемами ЖКТ стоит воздержаться от употребления апельсинов и лимонов. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Цитрусовые считаются богатым источником витаминов, однако есть случаи, при которых они могут представлять опасность. Так апельсины и мандарины имеют высокую аллергенность и противопоказаны людям с аллергией.
Специалисты отметили, что плоды грейпфрута нельзя сочетать с приемом антибиотиков, спазмолитиков, антигистаминных и противоаритмических средств. Связано это с тем, что фрукт содержит соединения, которые блокируют действия некоторых пищеварительных ферментов и не позволяет препаратам усваиваться организмом.
Также цитрусовые противопоказаны людям с хроническим гастритом, язвой желудка или панкреатитом. Их сок имеет высокую кислотность, что может привести к обострению перечисленных заболеваний.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россияне стали в два раза чаще покупать цитрусовые, по сравнению с 2022 годом. Увеличившийся спрос на эти фрукты связан с высоким содержанием в них витаминов и микроэлементов.