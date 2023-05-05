Пятеро школьников из Гатчинского района оказались в больнице после отравления газом

Пятеро детей попали в медицинское учреждение после токсического отравления газом в школе в Ленинградской области. Об этом стало известно в пятницу.
Несчастный случай произошел 4 мая в поселке Войсковицы, который находится в Гатчинском районе. Согласно имеющейся информации, газовый баллончик распылила учащаяся девятого класса. В настоящий момент неизвестны истинные мотивы соответствующего поступка. Пострадавшие дети учатся в седьмом классе. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.
Ранее стало известно, что несовершеннолетняя жительница Пермского края попала в больницу после употребления курительной смеси. Подробности инцидента передает URA.RU.