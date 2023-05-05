Большинство россиян позитивно оценивает деятельность президента РФ Владимира Путина

В пятницу, 5 мая, стало известно о том, сколько процентов россиян считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями. Результатами исследования поделился Фонд «Общественное мнение».
По данным Фонда, 80% граждан России позитивно оценивают деятельность Путина. При этом негативно к политике лидера России относятся 8% опрошенных. Еще 11% респондентов затруднились дать ответ на вопрос.
В то же время 77% опрошенных заявили, что доверяют главе государства. С данной точкой зрения не согласны 12% человек. Затруднились с ответом вновь 11%.
Репрезентативный еженедельный опрос населения «ФОМнибус» проводился с 28 по 30 апреля 2023 года среди граждан от 18 лет. Выборка состояла из 1500 респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Ранее Фонд «Общественное мнение» проводил аналогичный опрос. Он проходил с 31 марта по 2 апреля.