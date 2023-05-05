Большинство россиян позитивно оценивает деятельность президента РФ Владимира Путина

Репрезентативный еженедельный опрос населения «ФОМнибус» проводился с 28 по 30 апреля 2023 года среди граждан от 18 лет. Выборка состояла из 1500 респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.