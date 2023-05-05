Диверсанты пытались уничтожить опору ЛЭП в Саратове с помощью самодельного взрывного устройства

Подозрительное устройство обнаружил местный житель вечером 4 мая и позвонил в экстренные службы. Прибывшие сотрудники обнаружили у опоры ЛЭП две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом, а также пакет с проводами, микросхемой и батарейкой.