Может ли российский бизнес забыть о прибыли в условиях СВО, обсудят в «Патриоте»

Где проходит грань публичных и частных интересов российского бизнеса? С какими проблемами сталкивается российский бизнес в современных условиях? Почему Петербург теряет позиции как привлекательный для инвесторов регион? Как усилить уровень защищенности бизнеса от санкционного, административного и силового давления? Как соблюсти баланс частных и публичных интересов? Какие инициативы по корректировке законодательства уже доказали свою эффективность? Какие дополнительные меры защиты бизнеса необходимо предпринять? Как трансформировать новые вызовы в новые возможности для бизнеса?