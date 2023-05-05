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Может ли российский бизнес забыть о прибыли в условиях СВО, обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Может ли российский бизнес забыть о прибыли в условиях СВО, обсудят в «Патриоте»

Президент России Владимир Путин до первого июня ждет от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес, сообщается во вторник на сайте Кремля.

«Рекомендовать <...> представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес», — говорится в опубликованном перечне поручений. Сделать это необходимо в срок до первого июня.

Проблемы либерализации условий для ведения бизнеса в России вызывают мощную дискуссию в обществе, входе которой зачастую противопоставляются интересы бизнеса и страны.

Где проходит грань публичных и частных интересов российского бизнеса? С какими проблемами сталкивается российский бизнес в современных условиях? Почему Петербург теряет позиции как привлекательный для инвесторов регион? Как усилить уровень защищенности бизнеса от санкционного, административного и силового давления? Как соблюсти баланс частных и публичных интересов? Какие инициативы по корректировке законодательства уже доказали свою эффективность? Какие дополнительные меры защиты бизнеса необходимо предпринять? Как трансформировать новые вызовы в новые возможности для бизнеса?

Может ли российский бизнес забыть о прибыли в условиях СВО, обсудят в «Патриоте»

На эти и другие вопросы в студии медиагруппы «Патриот» ответят:

— уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Абросимов Васильевич;

— к.ю.н., доцент РАНХиГС, член Генерального совета «Деловой России», руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Авдеева Валерьевна;

— д.ю.н., директор Высшей школы правоведения РАНХиГС Зайцев Владимирович.

— прокурор Санкт-Петербурга Мельник Дмитриевич;

— д.ю.н., заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП Нудель Львович;

— депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Панов Вячеславович.

Эфир состоится 11 мая, в четверг, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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