Может ли российский бизнес забыть о прибыли в условиях СВО, обсудят в «Патриоте»

Президент России Владимир Путин до первого июня ждет от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес, сообщается во вторник на сайте Кремля.
«Рекомендовать <...> представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес», — говорится в опубликованном перечне поручений. Сделать это необходимо в срок до первого июня.
Проблемы либерализации условий для ведения бизнеса в России вызывают мощную дискуссию в обществе, входе которой зачастую противопоставляются интересы бизнеса и страны.
Где проходит грань публичных и частных интересов российского бизнеса? С какими проблемами сталкивается российский бизнес в современных условиях? Почему Петербург теряет позиции как привлекательный для инвесторов регион? Как усилить уровень защищенности бизнеса от санкционного, административного и силового давления? Как соблюсти баланс частных и публичных интересов? Какие инициативы по корректировке законодательства уже доказали свою эффективность? Какие дополнительные меры защиты бизнеса необходимо предпринять? Как трансформировать новые вызовы в новые возможности для бизнеса?
На эти и другие вопросы в студии медиагруппы «Патриот» ответят:
— уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Абросимов Васильевич;
— к.ю.н., доцент РАНХиГС, член Генерального совета «Деловой России», руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Авдеева Валерьевна;
— д.ю.н., директор Высшей школы правоведения РАНХиГС Зайцев Владимирович.
— прокурор Санкт-Петербурга Мельник Дмитриевич;
— д.ю.н., заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП Нудель Львович;
— депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Панов Вячеславович.
Эфир состоится 11 мая, в четверг, в 10:00.
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