Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о нежелании уважающих себя стран общаться с президентом Украины Зеленским

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал политику киевского режима. Мнением глава ведомства поделился во время пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран ШОС.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимает действия, из-за которых ни одна страна не захочет общаться с ним. Лавров также отметил, что Москва будет отвечать делом на применение беспилотников.
Ранее Кремль сообщил, что киевский режим предпринял попытку атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина. После этого власти регионов России решили запретить запуск дронов.