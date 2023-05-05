Курс доллара опустился на отметку ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Московская биржа продемонстрировала рекордно низкий уровень американской валюты. По данным на 10:01, курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей впервые с 31 марта 2023 года, следует из данных торгов.
По информации Мосбиржи, доллар тогда снизился на 1,37% — до 76,98 рубля. К 10:13 по московскому времени падение курса американской валюты немного замедлилось, она находилась на уровне 77,27 рубля (-1%). Что касается евро, то он упал на 0,89%, до 85,41 рублей. При этом юань опустился до 11,172 рубля, теряя 0,86%.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту. Дипломат отметил начавшийся процесс дедолларизации экономики и стремление стран освободиться от долларовой зависимости, сообщала «Национальная Служба Новостей».