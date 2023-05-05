Военный эксперт Саблин рассказал, для чего высшие офицеры должны проверять новую военную форму на себе

Прежде чем принимать новую военную форму, высшему генералитету необходимо пожить в ней несколько суток. Об этом высказался военный эксперт и политолог Сергей Саблин, комментируя поставки обмундирования от концерна «Калашников».
По словам эксперта, нынешняя форма бойцов ВС РФ имеет несколько недостатков, а потому ее замена – положительная тенденция.
«У уже имеющейся у военнослужащих формы есть два основных минуса. Первый – при ее пошиве используется большой процент искусственных волокон, больше 60%. В силу этого форма очень плохо "дышит", нагревается. В ней жарко. Еще один недостаток – она очень быстро намокает под дождем, а после очень медленно сохнет. В дождливую погоду некомфортно», — отметил Саблин.
Эксперт добавил, что в нынешних условиях высшим военным офицерам необходимо на себе проверять новую форму, прежде чем вводить ее в обиход.
«Хочется напомнить, что до революции новую форму, если она вводилась, испытывали члены императорской семьи. То есть, они сами одевали эту форму и передвигались по полигону, производили стрельбы, ходили по окопам. Было бы неплохо, если бы сегодня наш высший генералитет, прежде чем принимать форму, хотя бы прожил в ней двое-трое суток для того, чтобы понять насколько она удобная. И не в генеральском варианте, а именно в форме, которая рассчитаны для рядовых так, как все прекрасно знают, что форма для генералов очень сильно отличается от формы для рядовых», — заключил Саблин.
Напомним, что форма для военнослужащих ВС РФ последний раз менялась и усовершенствовалась в 2012 году. Именно тогда Министерство обороны постановило 19 предметов одежды, в которые вошли основной костюм, различные виды курток под каждый сезон, жилет, шапка, берет, три вида ботинок, перчатки, рукавицы и балаклава. Стоимость одного такого комплекта составляет примерно 35 000 рублей, при этом бойцам спецподразделений полагается расширенный комплект экипировки.
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