Военный эксперт Саблин рассказал, для чего высшие офицеры должны проверять новую военную форму на себе

Напомним, что форма для военнослужащих ВС РФ последний раз менялась и усовершенствовалась в 2012 году. Именно тогда Министерство обороны постановило 19 предметов одежды, в которые вошли основной костюм, различные виды курток под каждый сезон, жилет, шапка, берет, три вида ботинок, перчатки, рукавицы и балаклава. Стоимость одного такого комплекта составляет примерно 35 000 рублей, при этом бойцам спецподразделений полагается расширенный комплект экипировки.