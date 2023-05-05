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Военный эксперт Саблин рассказал, для чего высшие офицеры должны проверять новую военную форму на себе

Армия
Военный эксперт Саблин рассказал, для чего высшие офицеры должны проверять новую военную форму на себе

Прежде чем принимать новую военную форму, высшему генералитету необходимо пожить в ней несколько суток. Об этом высказался военный эксперт и политолог Сергей Саблин, комментируя поставки обмундирования от концерна «Калашников».

По словам эксперта, нынешняя форма бойцов ВС РФ имеет несколько недостатков, а потому ее замена – положительная тенденция.

«У уже имеющейся у военнослужащих формы есть два основных минуса. Первый – при ее пошиве используется большой процент искусственных волокон, больше 60%. В силу этого форма очень плохо "дышит", нагревается. В ней жарко. Еще один недостаток – она очень быстро намокает под дождем, а после очень медленно сохнет. В дождливую погоду некомфортно», — отметил Саблин.

Эксперт добавил, что в нынешних условиях высшим военным офицерам необходимо на себе проверять новую форму, прежде чем вводить ее в обиход.

«Хочется напомнить, что до революции новую форму, если она вводилась, испытывали члены императорской семьи. То есть, они сами одевали эту форму и передвигались по полигону, производили стрельбы, ходили по окопам. Было бы неплохо, если бы сегодня наш высший генералитет, прежде чем принимать форму, хотя бы прожил в ней двое-трое суток для того, чтобы понять насколько она удобная. И не в генеральском варианте, а именно в форме, которая рассчитаны для рядовых так, как все прекрасно знают, что форма для генералов очень сильно отличается от формы для рядовых», — заключил Саблин.

Напомним, что форма для военнослужащих ВС РФ последний раз менялась и усовершенствовалась в 2012 году. Именно тогда Министерство обороны постановило 19 предметов одежды, в которые вошли основной костюм, различные виды курток под каждый сезон, жилет, шапка, берет, три вида ботинок, перчатки, рукавицы и балаклава. Стоимость одного такого комплекта составляет примерно 35 000 рублей, при этом бойцам спецподразделений полагается расширенный комплект экипировки.

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