«Тяжелый» люкс: как стоимость украденного Lamborghini отразится на сроке заключения угонщика

По словам адвоката, если бы похититель не признался, что планировал продать машину, его действия можно было бы квалифицировать по ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). В этом случае преступнику грозил бы максимальный срок, предусмотренный за угон – лишение свободы до пяти лет. Однако задержанный воришка прямо заявил о своих планах по продаже машины и это обстоятельство стало отягчающим.