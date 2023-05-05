«Тяжелый» люкс: как стоимость украденного Lamborghini отразится на сроке заключения угонщика

Несколько часов понадобилось столичным полицейским, чтобы разыскать мужчину, совершившего угон Lamborghini Murcielago с помощью эвакуатора. Какой срок грозит незадачливому угонщику и как на квалификацию дела повлияет стоимость люксового автомобиля, корреспонденту ФАН рассказала адвокат, старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения Ольга Учаева.
Мужчина, предъявив охраннику парковки поддельные документы на авто, загрузил спорткар на эвакуатор и уехал. Но, как на днях заявлял мэр города Сергей Собянин: «угоняют машины в Москве сумасшедшие, потому что все равно найдут» — так и вышло. Через несколько часов 28-летнего приезжего задержали, машину он планировал продать. Возбуждено дело о краже, фигуранта отправили под стражу.
По словам адвоката, если бы похититель не признался, что планировал продать машину, его действия можно было бы квалифицировать по ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). В этом случае преступнику грозил бы максимальный срок, предусмотренный за угон – лишение свободы до пяти лет. Однако задержанный воришка прямо заявил о своих планах по продаже машины и это обстоятельство стало отягчающим.
«Поскольку гражданин заявил о своих планах продать автомобиль, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 158 УК РФ –– кража. Причем это кража в особо крупном размере, так как стоимость Lamborghini Murcielago явно превышает один миллион рублей: ее цена в среднем составляет около 12 миллионов. По этой статье ему грозит лишение свободы до 10 лет», — рассказала она.
Как объяснила Учаева, стоимость машины напрямую влияет на квалификацию деяния, соответственно, и на наказание. Чем выше цена украденного имущества, тем более тяжкое это преступление. А кража в особо крупном размере согласно ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. При этом даже в случае примирения сторон уголовной ответственности избежать не удастся, подчеркнула она.
«При примирении с потерпевшим и возмещении ущерба возможно освобождение от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, но данная мера может быть применена к лицу, впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести, а в данном случае совершено тяжкое деяние. Но возмещать и примиряться с потерпевшим все равно необходимо, т. к. суд при назначении наказания учитывает мнение потерпевшего», — резюмировала адвокат.
Кража спорткара Lamborghini Murcielago произошла 4 мая в Москве. Злоумышленник угнал автомобиль прямо со стоянки. Он предъявил охраннику поддельное свидетельство о регистрации автомобиля на свое имя и погрузил иномарку на эвакуатор. Известно, что угонщик собирался продать транспортное средство класса люкс.