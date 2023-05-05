Бывший ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров нашел новый проект после увольнения

Супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва сообщила в социальных сетях об участии семьи в новом проекте на территории Африки.
После увольнения с Первого канала семью преследовала черная полоса, о чем неоднократно жаловалась своим подписчикам Диброва. Она сильно переживала из-за того, что супруг потерял работу, сын заболел, а балкон их дома обрушился.
После всех неудач семья решилась на переезд в Африку. Вскоре Полина Диброва поделилась радостной новостью с подписчиками — их с супругом позвали стать приглашенными экспертами десятидневного тура по Намибии.
Ранее стало известно, что певица Юлиана Караулова станет новым ведущим программы «Кто хочет стать миллионером?». Она выразила надежду, что передача понравится зрителям.